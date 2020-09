Bale: “A Madrid sono cresciuto. Non mi pento di nulla. Grazie ai fischi non prendo più le cose così sul serio” (Di venerdì 25 settembre 2020) Torna a parlare Gareth Bale e lo fa senza peli sulla lingua ai microfoni di Sky Sports. L'esterno gallese, appena trasferitosi al Tottenham dal Real Madrid, ha affrontato diversi temi legati all'attualità ma anche al passato con molti riferimenti al periodo difficile in maglia blancos.Bale: "A Madrid sono cresciuto. Non mi pento di nulla"caption id="attachment 1026851" align="alignnone" width="604" Bale (twitter Bale)/caption"No, non ho rimpianti, assolutamente", così inzia l'intervista di Bale parlando del tempo al Real Madrid. "Io cerco solo di giocare a calcio, è tutto quello che posso fare e tutto il resto che viene detto esternamente è fuori dal mio ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 settembre 2020) Torna a parlare Garethe lo fa senza peli sulla lingua ai microfoni di Sky Sports. L'esterno gallese, appena trasferitosi al Tottenham dal Real, ha affrontato diversi temi legati all'attualità ma anche al passato con molti riferimenti al periodo difficile in maglia blancos.: "A. Non midi"caption id="attachment 1026851" align="alignnone" width="604"(twitter)/caption"No, non ho rimpianti, assolutamente", così inzia l'intervista diparlando del tempo al Real. "Io cerco solo di giocare a calcio, è tutto quello che posso fare e tutto il resto che viene detto esternamente è fuori dal mio ...

