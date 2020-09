Bake Off 2020 del 25 settembre: eliminato Gino Pasticcino (video e streaming) (Di venerdì 25 settembre 2020) La quarta puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 25 settembre, ha visto l’eliminazione del simpatico Gino, detto Gino Pasticcino. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, affiancati in questa puntata Csaba dalla Zorza, mentre Clelia d’Onofrio è apparsa sia in una clip registrata che a distanza come aiutante nella prova salvezza. Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), questa volta per gran parte della puntata all’aperto. I 14 concorrenti sono stati divisi come al solito in batterie, per affrontare così diverse prove. La prima batteria ha dovuto preparare un cestino da picnic ispirandosi al celeberrimo quadro “Colazione ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 25 settembre 2020) La quarta puntata diOff Italiadi stasera, 25, ha visto l’eliminazione del simpatico, detto. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, affiancati in questa puntata Csaba dalla Zorza, mentre Clelia d’Onofrio è apparsa sia in una clip registrata che a distanza come aiutante nella prova salvezza. Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), questa volta per gran parte della puntata all’aperto. I 14 concorrenti sono stati divisi come al solito in batterie, per affrontare così diverse prove. La prima batteria ha dovuto preparare un cestino da picnic ispirandosi al celeberrimo quadro “Colazione ...

_peaceloveteen : Breve storia triste: ho silenziato l'# di bake off per non spoilerarmi nulla ma l'# mi è comparso lo stesso in tl e… - xskywalker_ : Tutti con i forconi al tendone di bake off anche se hanno finito di girare mesi fa - millervexile : RT @gravityfucks: tutta la tl che parla del grande fratello quando su real time c’è bake off sono delusissima - lebimbediginop : RT @gw___sn: prendetevi philippe e ridateci gino pasticcino non scherziamo lui è l’anima di bake off 2020 #BakeOffItalia - gw___sn : io tutto il giorno triste che mi consolo che almeno la sera guardo bake off e mi eliminano gino ?? basta questa giornata cancellata -