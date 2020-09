Attacco terroristico in corso a Parigi: ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 25 settembre 2020) È in corso a Parigi un intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dalla Bastiglia, nei pressi della ex sede di Charlie Hebdo. Ci sarebbero 4 feriti, fra cui una donna, secondo testimoni oculari. Un individuo sospettato dell'Attacco all'arma bianca è stato fermato nei pressi della Bastiglia: è quanto riferisce radio Europe 1. L'intera zona attorno alla rue Nicolas Appert è isolata. Gli abitanti sono invitati a non uscire di casa, blindate scuole e uffici pubblici. Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir. "Attacco all'arma bianca nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo. Almeno 3 feriti gravi. Aggressore in fuga. Caccia all'uomo in corso", ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 25 settembre 2020) È inun intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dalla Bastiglia, nei pressi della ex sede di Charlie Hebdo. Ci sarebbero 4 feriti, fra cui una donna, secondo testimoni oculari. Un individuo sospettato dell'all'arma bianca è stato fermato nei pressi della Bastiglia: è quanto riferisce radio Europe 1. L'intera zona attorno alla rue Nicolas Appert è isolata. Gli abitanti sono invitati a non uscire di casa, blindate scuole e uffici pubblici. Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di boulevard Richard Lenoir. "all'arma bianca nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo. Almeno 3 feriti gravi. Aggressore in fuga. Caccia all'uomo in", ...

