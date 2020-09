Argentina, si scambia effusioni con la compagna durante la seduta del parlamento in videoconferenza. Deputato sospeso (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Congresso argentino discute delle misure di contenimento del Covid-19, al fine di ridurre il numero dei contagi. durante questa sessione parlamentare, in videoconferenza il Deputato della camera bassa, Juan Ameri, noto avvocato, si lascia andare a effusioni con la compagna in diretta streaming. Il presidente del Congresso, Sergio Massa, in un discorso dinanzi alla plenaria parla di “eccesso delle regole di convivenza” chiedendo la sospensione immediata di Ameri. Il Deputato si dimette. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Congresso argentino discute delle misure di contenimento del Covid-19, al fine di ridurre il numero dei contagi.questa sessione parlamentare, inildella camera bassa, Juan Ameri, noto avvocato, si lascia andare acon lain diretta streaming. Il presidente del Congresso, Sergio Massa, in un discorso dinanzi alla plenaria parla di “eccesso delle regole di convivenza” chiedendo la sospensione immediata di Ameri. Ilsi dimette. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Congresso argentino discute delle misure di contenimento del Covid-19, al fine di ridurre il numero dei contagi. Durante questa sessione parlamentare, in videoconferenza il deputato della camera ba ...

