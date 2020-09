Zingaretti è a metà strada tra il modello Emiliano e il modello emiliano (Di giovedì 24 settembre 2020) Ricacciato nel buio il terrore di perdere (non inventato dai giornali ma assolutamente reale) davanti a Nicola Zingaretti adesso si para un bivio: seguire il modello emiliano o il modello emiliano. Una maiuscola o una minuscola segnano infatti due precisi modelli politici, e due linee diverse. Finora al segretario è andato bene tutto: che si sia trattato di grande lungimiranza o semplice incapacità di decidere lo diranno i fatti, ma resta l’evidenza che oggi il Partito democratico è contemporaneamente il partito di un populista di rito bizantino come il governatore pugliese e il partito del pragmatico e inclusivo riformismo di Stefano Bonaccini (per non parlare delle istanze più innovatrici – da ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 24 settembre 2020) Ricacciato nel buio il terrore di perdere (non inventato dai giornali ma assolutamente reale) davanti a Nicolaadesso si para un bivio: seguire ilo il. Una maiuscola o una minuscola segnano infatti due precisi modelli politici, e due linee diverse. Finora al segretario è andato bene tutto: che si sia trattato di grande lungimiranza o semplice incapacità di decidere lo diranno i fatti, ma resta l’evidenza che oggi il Partito democratico è contemporaneamente il partito di un populista di rito bizantino come il governatore pugliese e il partito del pragmatico e inclusivo riformismo di Stefano Bonaccini (per non parlare delle istanze più innovatrici – da ...

gioalbarosa : Zingaretti è a metà strada tra il modello Emiliano e il modello emiliano - d0minius : Zingaretti è a metà strada tra il modello Emiliano e il modello emiliano - salfasanop : @cpetruccioli Un pezzetto di vittoria in un'operazione contro il parlamento rimane bassa cucina. Un vantaggio tatti… - giuliocolecchia : RT @civitas_europea: Se la prospettiva è il taglio di 345 seggi in Parlamento, come si comporteranno i parlamentari che per ragioni diverse… - civitas_europea : Se la prospettiva è il taglio di 345 seggi in Parlamento, come si comporteranno i parlamentari che per ragioni dive… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti metà Roma, la battaglia sul bis di Raggi: Zingaretti a caccia di un candidato Corriere della Sera