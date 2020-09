(Di giovedì 24 settembre 2020) Un uomo di 31 anni didelè morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla strada che collegaad Ischitella. Per causa ancora in corso di accertamento, la vittima - di ...

LaGazzettaWeb : Vico del Gargano, schianto frontale tra moto e auto: muore sul colpo 31enne - RednewsGargano : Vico del Gargano, campi da tennis totalmente rinnovati @vicogargano - bertilmago : Certo che Vico equense è la fucina del disagio#chilhavisto - Raffael15198234 : @poppins79 Meta di Sorrento – All’1.54 del 12 febbraio 2017, a Vico Equense in provincia di Napoli, una pattuglia r… - DoveSiVaQuestaS : Dopo 12 anni di lunga attesa torna Burattini nel Verde, il festival internazionale del teatro di figura giunto orma… -

Ultime Notizie dalla rete : Vico del

StatoQuotidiano.it

Un ragazzo di 31 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sull’arteria di collegamento tra Vico del Gargano e Ischitella. Il giovane di Vico era a bordo della sua moto quando si è scontrato con ...Un uomo di 31 anni di Vico del gargano è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Vico ad Ischitella. Per causa ancora in corso di accertamento, la vittima - di ...