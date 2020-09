Ultime Notizie Roma del 24-09-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio a mori’ crivellato da un agente nessuno è colpevole il gran giurì ha deciso nessun poliziotto è colpevole per la morte di Brenna Taylor La giovane infermiera americana uccisa da un agente all’usl in Kentucky Arabia 2 poliziotti feriti negli scontri migranti Borderline e solidarietà e responsabilità non l’ho fatto per ricostruire la fiducia quello delle migrazioni ha detto è un fenomeno complesso l’intero sistema per affrontare l’Europa non funziona più il pacchetto della commissione sulle migrazioni e l’asilo che presentiamo oggi offre un nuovo inizio recovery Found a Di Maio massimo impegno per usarlo al meglio un treno che non ripasserà quelle messe a disposizione da Europa sono risorse ...