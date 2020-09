Tarro: Le persone sane asintomatiche non possono essere considerate contagiose. (Di giovedì 24 settembre 2020) Parole forti quelle che il Prof. Giulio Tarro ha riservato al governo per quanto riguarda la gestione del Covid, questa mattina con un post su facebook. “Il problema è sorto facendo i tamponi a tappeto con un’alta percentuale di falsi positivi.Assistiamo adesso alla diffusione non della patologia del coronavirus, ma alla resistenza anticorpale per la stessa malattia.Purtroppo il fine è quello di prolungare il lockdown per una infezione le cui vittime sono inferiori da 100 a 500 volte i decessi quotidiani per patologie cardiovascolari = 600 e per patologie tumorali = 500.Sin dal 25 febbraio 2020 il consiglio superiore della sanità aveva emesso un documento in cui solo ai sintomatici andava fatto il tampone per soggetti che avevano avuto contatti con pazienti positivi per COVID-19 oppure provenienti da aree di province, regioni, paesi ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 24 settembre 2020) Parole forti quelle che il Prof. Giulioha riservato al governo per quanto riguarda la gestione del Covid, questa mattina con un post su facebook. “Il problema è sorto facendo i tamponi a tappeto con un’alta percentuale di falsi positivi.Assistiamo adesso alla diffusione non della patologia del coronavirus, ma alla resistenza anticorpale per la stessa malattia.Purtroppo il fine è quello di prolungare il lockdown per una infezione le cui vittime sono inferiori da 100 a 500 volte i decessi quotidiani per patologie cardiovascolari = 600 e per patologie tumorali = 500.Sin dal 25 febbraio 2020 il consiglio superiore della sanità aveva emesso un documento in cui solo ai sintomatici andava fatto il tampone per soggetti che avevano avuto contatti con pazienti positivi per COVID-19 oppure provenienti da aree di province, regioni, paesi ...

