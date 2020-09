Rugani Juventus, futuro in Premier? “Tuttosport”: due club sul difensore (Di giovedì 24 settembre 2020) Rugani Juventus – Il calciomercato della Juventus continua ad essere apertissimo e lo farà fino alla fine con trattative in entrata e in uscita. Ci sono diversi giocatori che hanno già lasciato Torino nel corso delle scorse settimane. Giocatori importanti come ad esempio Matuidi e Higuain, che hanno scelto Miami come nuova destinazione. Ci sono altri elementi però che potrebbero ancora lasciare la serie A. Uno di questi è sicuramente Sami Khedira, l’altro potrebbe essere un difensore che rischia di trovare spazio anche in questa stagione: Daniele Rugani. Rugani Juventus, futuro in Premier? Come riporta Tuttosport e anche i media inglesi, per Daniele Rugani potrebbe esserci ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 24 settembre 2020)– Il calciomercato dellacontinua ad essere apertissimo e lo farà fino alla fine con trattative in entrata e in uscita. Ci sono diversi giocatori che hanno già lasciato Torino nel corso delle scorse settimane. Giocatori importanti come ad esempio Matuidi e Higuain, che hanno scelto Miami come nuova destinazione. Ci sono altri elementi però che potrebbero ancora lasciare la serie A. Uno di questi è sicuramente Sami Khedira, l’altro potrebbe essere unche rischia di trovare spazio anche in questa stagione: Danielein? Come riporta Tuttosport e anche i media inglesi, per Danielepotrebbe esserci ...

tuttosport : #Juve, la #Premier su #Rugani: #Paratici non fa sconti - DiMarzio : #Juventus, il punto sulle cessioni e l’ipotesi #EmersonPalmieri se parte #DeSciglio #calciomercato - marcovarini : RT @tuttosport: #Juve, la #Premier su #Rugani: #Paratici non fa sconti - Jacop83 : RT @tuttosport: #Juve, la #Premier su #Rugani: #Paratici non fa sconti - ShootersykEku : #Rugani andava venduto quanto quotava 40mln. Il calcio di #Allegri ha fatto svalutare molti giocatori,perdita enorm… -