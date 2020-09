Riapertura stadi, Zingaretti ‘smonta’ Sileri: “25 mila spettatori all’Olimpico è escluso, la partita si può guardare in tv” (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo le parole di ieri di Sileri in merito alla possibilità che allo stadio venga permesso l’ingresso ad un terzo della capienza, e che quindi all’Olimpico siano possibili 25 mila spettatori, è arrivata la categorica risposta di Nicola Zingaretti, segretario Pd e presidente della Regione Lazio. “Da presidente della Regione Lazio escludo che possiamo anche solo teorizzare assembramenti di 25 mila persone – ha detto a SkyTg24 – Noi dobbiamo in primis garantire che la scuola non si interrompa, evitare un nuovo lockdown. Bisogna limitare le forme di assembramento, e non c’entra niente il calcio o lo sport. Dobbiamo stringere i denti, come in passato, e poi le partite si possono benissimo guardare in ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo le parole di ieri diin merito alla possibilità che alloo venga permesso l’ingresso ad un terzo della capienza, e che quindi all’Olimpico siano possibili 25, è arrivata la categorica risposta di Nicola, segretario Pd e presidente della Regione Lazio. “Da presidente della Regione Lazio escludo che possiamo anche solo teorizzare assembramenti di 25persone – ha detto a SkyTg24 – Noi dobbiamo in primis garantire che la scuola non si interrompa, evitare un nuovo lockdown. Bisogna limitare le forme di assembramento, e non c’entra niente il calcio o lo sport. Dobbiamo stringere i denti, come in passato, e poi le partite si possono benissimoin ...

