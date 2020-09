Renato Zero lancia una frecciata a Achille Lauro: “Non giocavo a fare il clown” (Di giovedì 24 settembre 2020) Renato Zero, intervistato in occasione dell’uscita del nuovo disco “Zerosettanta-Volume tre”, ha detto la sua sul paragone con Achille Lauro Settant’anni vissuti con brivido e anticonformismo, Renato Zero celebra il 30 settembre la ricorrenza tonda con un capolavoro quasi momentale: “Zerosettanta – Volume tre”, il primo dei tre dischi, con i quali il cantautore ha deciso di raccontare con orgoglio al pubblico il trascorso della sua carriera e il suo essere anti-convenzionale che l’ha sempre contraddistinto. Durante l’intervista in occasione della presentazione del nuovo lavoro, sono giunte anche le critiche. A partire da quella delle major, che stando a quanto dichiarato da ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 24 settembre 2020), intervistato in occasione dell’uscita del nuovo disco “settanta-Volume tre”, ha detto la sua sul paragone conSettant’anni vissuti con brivido e anticonformismo,celebra il 30 settembre la ricorrenza tonda con un capolavoro quasi momentale: “settanta – Volume tre”, il primo dei tre dischi, con i quali il cantautore ha deciso di raccontare con orgoglio al pubblico il trascorso della sua carriera e il suo essere anti-convenzionale che l’ha sempre contraddistinto. Durante l’intervista in occasione della presentazione del nuovo lavoro, sono giunte anche le critiche. A partire da quella delle major, che stando a quanto dichiarato da ...

Sono orgoglioso di esserci arrivato a 70 anni, di aver regalato brividi ed emozioni. I giovani? La facilità di visibilità che hanno oggi rischia di bruciarli troppo presto. Achille Lauro? Riesce ad ...

Non accetta che venga venga nominato il proprio erede ancora Renato Zero, cantante amato in tutta Italia per il suo estro e le sue canzoni poetiche. In molti negli ultimi tempi hanno iniziato a defini ...

