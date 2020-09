Ramsey: «L’Inter è una grande squadra, c’è tanta concorrenza per lo scudetto» (Di giovedì 24 settembre 2020) Aaron Ramsey ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida della Juventus contro la Roma. Le parole del gallese Aaron Ramsey ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida della Juventus contro la Roma. Le parole del gallese. PIRLO – «Io penso che abbiamo un nuovo allenatore, un nuovo staff, nuove idee e noi giocatori siamo molto presi da questo, credo che la differenza è che ci sia molto divertimento, gli allenamenti sono duri ma danno grande soddisfazione». JUVENTUS – «Siamo partiti bene con il primo match e ora dobbiamo continuare nella costruzione della squadra. La Juventus è sempre stata ricca di grandi giocatori e questa squadra ne ha tanti. Tutti hanno un ruolo e la possibilità di giocare e sono sicuro che ognuno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Aaronha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida della Juventus contro la Roma. Le parole del gallese Aaronha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida della Juventus contro la Roma. Le parole del gallese. PIRLO – «Io penso che abbiamo un nuovo allenatore, un nuovo staff, nuove idee e noi giocatori siamo molto presi da questo, credo che la differenza è che ci sia molto divertimento, gli allenamenti sono duri ma dannosoddisfazione». JUVENTUS – «Siamo partiti bene con il primo match e ora dobbiamo continuare nella costruzione della. La Juventus è sempre stata ricca di grandi giocatori e questane ha tanti. Tutti hanno un ruolo e la possibilità di giocare e sono sicuro che ognuno ...

GiovanniDiRosa : @EdoardoMecca1 Mi devono spiegare perché per alcune emittenti l'Inter avrebbe già vinto il campionato e la juve sta… - Cucciolina96251 : RT @NicolaBalice: Ramsey in grande spolvero. Soprattutto, ha giocato 90 minuti: l'anno scorso lo aveva fatto solo una volta con la Juve, co… - kravotz : @AndreaPintore5 @Il_Mago_KK Andrea ieri Ramsey era in forma, è l'unica differenza. Non lo è mai stato in tutto lo s… - Lucarossi__ : RT @umorismoq: @AleCat_91 Pirlolandia ha visto i tuoi video in cui proponevi all'Inter il 3-4-1-2 con due centrocampisti centrali abbastanz… - SPalermo91 : RT @NicolaBalice: Ramsey in grande spolvero. Soprattutto, ha giocato 90 minuti: l'anno scorso lo aveva fatto solo una volta con la Juve, co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ramsey L’Inter Juventus-Lecce: bianconeri per consolidare la vetta BetStars News – Italia