Previsioni Meteo Toscana: weekend con temporali e calo delle temperature (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Domani molto nuvoloso con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più diffuse in nottata e tendenti a divenire più sparse dalla mattina. Venti: tra moderati e forti di Libeccio con raffiche fino a burrasca forte sul litorale centro-settentrionale e sui rilievi. Mari: molto mossi, tendenti ad agitati o localmente molto agitati in particolare a nord dell'Elba. temperature: massime in calo. Sabato 26 tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso. Venti: tra deboli e moderati da nord ovest con rinforzi sulla costa. Mari: molto ...

