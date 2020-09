Pokémon Café Mix: ecco Snorlax! (Di giovedì 24 settembre 2020) In Pokémon Café Mix arriva un cliente particolarmente esigente: Snorlax. Le novità per il titolo mobile non si limitano a questo In Pokémon Café Mix, l’ultimo titolo mobile e Switch sui mostriciattoli tascabili più famosi di sempre, c’è una nuova modalità cooperativa per ingaggiare membri dello staff. La modalità a squadre vi permetterà di creare un team di 30 giocatori al massimo. Le squadre potranno collaborare negli eventi di squadra. Ed ecco l’ultimissima novità a riguardo: in Pokémon Café Mix arriva Snorlax come cliente. ecco le abilità specifiche di Snorlax, il nuovo cliente del Pokémon Café Mix Dovrete proprio dare il meglio se volete che Snorlax, il nuovo cliente del Pokémon Café Café, si unisca ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 24 settembre 2020) In Pokémon Café Mix arriva un cliente particolarmente esigente: Snorlax. Le novità per il titolo mobile non si limitano a questo In Pokémon Café Mix, l’ultimo titolo mobile e Switch sui mostriciattoli tascabili più famosi di sempre, c’è una nuova modalità cooperativa per ingaggiare membri dello staff. La modalità a squadre vi permetterà di creare un team di 30 giocatori al massimo. Le squadre potranno collaborare negli eventi di squadra. Edl’ultimissima novità a riguardo: in Pokémon Café Mix arriva Snorlax come cliente.le abilità specifiche di Snorlax, il nuovo cliente del Pokémon Café Mix Dovrete proprio dare il meglio se volete che Snorlax, il nuovo cliente del Pokémon Café Café, si unisca ...

