Muore a 54 anni per “eccesso di liquirizia”. I medici: “Mangiava un pacchetto e mezzo di caramelle al giorno” (Di giovedì 24 settembre 2020) Un uomo di 54 anni è morto negli Usa a causa della sua passione per la liquirizia. Il caso è stato pubblicato sul New England Journal of medicine con i risultati degli studi condotti sulla cartella clinica del paziente da parte dei medici del Brigham and Women’s Hospital, del Massachusetts General Hospital, e dell’Harvard Medical School di Boston: la conclusione a cui sono giunti è che il 54enne è stato ucciso da “un eccesso di acido glicirrizico o glicirrizzinic”, ovvero il principio base della radice di liquirizia. L’uomo non soffriva di patologie pregresse e non presentava alcun sintomo: la morte è avvenuta per arresto cardiaco mentre si trovava in un fast food. Dall’autopsia condotta sul suo corpo e dalle indagini effettuate dai medici, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Un uomo di 54è morto negli Usa a causa della sua passione per la liquirizia. Il caso è stato pubblicato sul New England Journal ofne con i risultati degli studi condotti sulla cartella clinica del paziente da parte deidel Brigham and Women’s Hospital, del Massachusetts General Hospital, e dell’Harvard Medical School di Boston: la conclusione a cui sono giunti è che il 54enne è stato ucciso da “un eccesso di acido glicirrizico o glicirrizzinic”, ovvero il principio base della radice di liquirizia. L’uomo non soffriva di patologie pregresse e non presentava alcun sintomo: la morte è avvenuta per arresto cardiaco mentre si trovava in un fast food. Dall’autopsia condotta sul suo corpo e dalle indagini effettuate dai, è ...

repubblica : Cagliari, muore di Covid a 33 anni. Era stato in vacanza in Costa Smeralda - HuffPostItalia : Muore a 33 anni di Coronavirus. Aveva contratto il virus in Costa Smeralda - TgLa7 : ??Muore a 93 anni #JulietteGreco, icona della musica francese - AgenziaOpinione : CNA Trentino Alto Adige * imprese: Corrarati, « Una azienda su due muore entro cinque anni dall’avvio dell’attività… - illimitato1 : Muore a 33 anni, ma per qualche esperto era solo una semplice influenza o addirittura con l'estate era sparito del… -