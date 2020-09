Migranti, un ex carcere per ospitare i clandestini: il governo Johnson fa indignare i buonisti (Di giovedì 24 settembre 2020) Il governo britannico corre ai ripari per fare fronte agli sbarchi record di Migranti irregolari. E lo fa inserendo tra le strutture per ospitarli un ex carcere. Ipotesi che, immediatamente, ha scatenato la reazione delle associazioni pro Migranti, le quali parlano di “vergogna”, sostenendo che fra i clandestini molti sarebbero richiedenti asilo. Il governo Johnson alle prese con l’emergenza A divulgare la notizia è stato il Guardian, secondo il quale dietro la decisione vi sarebbe il ministro dell’Interno, Priti Patel, la quale per altro è di origine indiana. La struttura “incriminata” sarebbe quella di Morton Hall, nel Lincolshire, che tra il 1985 e il 2011 è stata un carcere femminile. E che ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilbritannico corre ai ripari per fare fronte agli sbarchi record diirregolari. E lo fa inserendo tra le strutture per ospitarli un ex. Ipotesi che, immediatamente, ha scatenato la reazione delle associazioni pro, le quali parlano di “vergogna”, sostenendo che fra imolti sarebbero richiedenti asilo. Ilalle prese con l’emergenza A divulgare la notizia è stato il Guardian, secondo il quale dietro la decisione vi sarebbe il ministro dell’Interno, Priti Patel, la quale per altro è di origine indiana. La struttura “incriminata” sarebbe quella di Morton Hall, nel Lincolshire, che tra il 1985 e il 2011 è stata unfemminile. E che ...

serenel14278447 : RT @Adnkronos: Gb, governo pensa a ex carcere per ospitare migranti irregolari - DiplomaziaTW : RT @Adnkronos: Gb, governo pensa a ex carcere per ospitare migranti irregolari - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Gb, governo pensa a ex carcere per ospitare migranti irregolari - Adnkronos : Gb, governo pensa a ex carcere per ospitare migranti irregolari - Il_Frottoliere : @borghi_claudio Grazie, fai bene a parlarne. Il TG2 parla solo di migranti. Free Patrick Zaki.… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti carcere Gb, governo pensa a ex carcere per ospitare migranti irregolari Adnkronos Gb, governo pensa a ex carcere per ospitare migranti irregolari

Il ministero dell'Interno britannico sta per allestire un nuovo centro di detenzione per gli immigrati che attraversano la Manica a bordo di piccole imbarcazioni ed entrano illegalmente nel Regno Unit ...

Giornata migrante e rifugiato: il 26 settembre, ad Assisi, la basilica di S. Francesco “si riveste” con le coperte termiche dei migranti

In occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato verranno installate, sulle porte della basilica superiore di San Francesco d’Assisi, oltre 20 metri di coperte termiche. Il progetto a ...

Il ministero dell'Interno britannico sta per allestire un nuovo centro di detenzione per gli immigrati che attraversano la Manica a bordo di piccole imbarcazioni ed entrano illegalmente nel Regno Unit ...In occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato verranno installate, sulle porte della basilica superiore di San Francesco d’Assisi, oltre 20 metri di coperte termiche. Il progetto a ...