Mariano Murru migliore enologo d’Italia secondo Vinoway

Leggi su vinonews24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il presidente di Assoenologi Sardegna premiato per l’impegno dimostrato nella valorizzazione del vigneto sardo., direttore tecnico di Argiolas e presidente Assoenologi Sardegna, è stato insignito del titolo di migliord’Italia 2020 dall’AssociazioneItalia. A convincere la giuria la dedizione e la costanza mostrata nella ricerca della qualità e nella valorizzazione dei vitigni e dei vini tradizionali della Sardegna., già vincitore del premio Giacomo Tachis nel 2018, è stato coinvolto in numerosi progetti di ricerca sia a livello nazionale che internazionale e partecipa in qualità di giudice a diversi concorsi. Queste le sue prime parole “Sono emozionato ed onorato nel ricevere questo ...