M5S: 'big' disertano assemblea, tra assenti anche Di Maio e Fico/Adnkronos (2) (Di giovedì 24 settembre 2020) (Adnkronos) - Tanto che, attorno all'ora di pranzo, i parlamentari, ma anche i membri di governo 5 Stelle sono stati raggiunti dal seguente sms: "E' importante che i Ministri, Viceministri e SS Deputati - si legge nel testo visionato dall'Adnkronos - rispondano al doodle inviato dal presidente Crippa per la partecipazione alla congiunta di questa sera, perché a seconda della partecipazione dei deputati dovremmo predisporre più sale". Nella convocazione dell'assemblea, risalente a martedì scorso, lo spazio destinato ai deputati -i senatori saranno collegati via Zoom proprio per evitare assembramenti- è l'auletta dei gruppi di Montecitorio, abbastanza grande per ospitare tutti gli eletti a Montecitorio nel rispetto delle regole di distanziamento. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) () - Tanto che, attorno all'ora di pranzo, i parlamentari, mai membri di governo 5 Stelle sono stati raggiunti dal seguente sms: "E' importante che i Ministri, Viceministri e SS Deputati - si legge nel testo visionato dall'- rispondano al doodle inviato dal presidente Crippa per la partecipazione alla congiunta di questa sera, perché a seconda della partecipazione dei deputati dovremmo predisporre più sale". Nella convocazione dell', risalente a martedì scorso, lo spazio destinato ai deputati -i senatori saranno collegati via Zoom proprio per evitare assembramenti- è l'auletta dei gruppi di Montecitorio, abbastanza grande per ospitare tutti gli eletti a Montecitorio nel rispetto delle regole di distanziamento.

Roma, 24 set. (Adnkronos) - I 'big' del M5S non ci saranno. Il capo politico Vito Crimi, la cui presenza è stata incerta fino all'ultimo, dovrebbe in realtà prendere parte all'assemblea, complice lo ...

Oggi alle 18 si riunisce un’assemblea dei gruppi grillini. La vigilia è stata a dir poco avvelenata. Il reggente Vito Crimi porrà le prime pietre del percorso che porterà il M5s agli Stati generali. U ...

