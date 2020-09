Lukashenko giura in segreto. I manifestanti vanno in piazza (Di giovedì 24 settembre 2020) Roberto Fabbri Il presidente blinda i viali di Minsk e si insedia con una cerimonia carbonara. L'opposizione: proteste a oltranza Il sito russo di informazione Sputnik, molto vicino al Cremlino, dà notizia della cerimonia d'insediamento alla presidenza della Bielorussia di Aleksandr Lukashenko con le seguenti parole: «Alla cerimonia ufficiale presso il Palazzo dell'Indipendenza hanno partecipato diverse centinaia di persone, inclusi alti legislatori, alti dirigenti di organizzazioni statali, scienziati, artisti e atleti». Senza alcuna ironia Sputnik che pure nei passaggi successivi ricorda come l'opposizione non abbia riconosciuto i risultati del voto del 9 agosto e che tutti i fine settimana organizzi «manifestazioni non autorizzate a seguito delle quali si segnalano fermi» prosegue riferendo che «il presidente, che entra ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Roberto Fabbri Il presidente blinda i viali di Minsk e si insedia con una cerimonia carbonara. L'opposizione: proteste a oltranza Il sito russo di informazione Sputnik, molto vicino al Cremlino, dà notizia della cerimonia d'insediamento alla presidenza della Bielorussia di Aleksandrcon le seguenti parole: «Alla cerimonia ufficiale presso il Palazzo dell'Indipendenza hanno partecipato diverse centinaia di persone, inclusi alti legislatori, alti dirigenti di organizzazioni statali, scienziati, artisti e atleti». Senza alcuna ironia Sputnik che pure nei passaggi successivi ricorda come l'opposizione non abbia riconosciuto i risultati del voto del 9 agosto e che tutti i fine settimana organizzi «manifestazioni non autorizzate a seguito delle quali si segnalano fermi» prosegue riferendo che «il presidente, che entra ...

LiaQuartapelle : In una cerimonia blindata e semiclandestina #Lukashenko giura come presidente della Bielorussia. Così tradisce la… - romi_andrio : RT @LiaQuartapelle: In una cerimonia blindata e semiclandestina #Lukashenko giura come presidente della Bielorussia. Così tradisce la volo… - MBorcio : RT @LiaQuartapelle: In una cerimonia blindata e semiclandestina #Lukashenko giura come presidente della Bielorussia. Così tradisce la volo… - messinagiovanni : Lukashenko giura nell'ombra. Bielorussia in piazza 'a oltranza' | L'HuffPost - marketingpmi : RT @LiaQuartapelle: In una cerimonia blindata e semiclandestina #Lukashenko giura come presidente della Bielorussia. Così tradisce la volo… -