Lorella Cuccarini dopo insulti di Tommaso Zorzi: “Io omofoba? Mi ferisce, se avessi figlio gay…” (Di giovedì 24 settembre 2020) Non è la prima volta che Tommaso Zorzi si esprime contro Lorella Cuccarini, ritenendo la conduttrice contraria ai diritti gay nonostante “sui gay ci ha fatto una carriera”. L’influencer lo ha ribadito anche nella Casa del Grande Fratello Vip ma questa volta, a sorpresa, la Cuccarini ha deciso di replicare. Lorella Cuccarini risponde a Tommaso... L'articolo Lorella Cuccarini dopo insulti di Tommaso Zorzi: “Io omofoba? Mi ferisce, se avessi figlio gay…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 24 settembre 2020) Non è la prima volta chesi esprime contro, ritenendo la conduttrice contraria ai diritti gay nonostante “sui gay ci ha fatto una carriera”. L’influencer lo ha ribadito anche nella Casa del Grande Fratello Vip ma questa volta, a sorpresa, laha deciso di replicare.risponde a... L'articolodi: “Io? Mi, segay…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ilmagoditwit : I GAY ATTACCANO (PURE!!!) LORELLA CUCCARINI DEFINENDOLA 'STRO***' SOLO PERCHE' CONTRO ADOZIONI GAY. ORMAI E' DITTA… - matteomancini83 : RT @ilgiornale: Dopo gli insulti ricevuti nella Casa per le sue posizioni sul mondo LGTB, Lorella Cuccarini si è difesa su Instagram espone… - vale2bertoni : RT @ilgiornale: Dopo gli insulti ricevuti nella Casa per le sue posizioni sul mondo LGTB, Lorella Cuccarini si è difesa su Instagram espone… - MarioSi36875732 : RT @ilgiornale: Dopo gli insulti ricevuti nella Casa per le sue posizioni sul mondo LGTB, Lorella Cuccarini si è difesa su Instagram espone… - micheliandrea3 : @alfosignorini “Quella stronza di Lorella Cuccarini ha fatto carriera su gay”. FRASE DETTA DA TOMMASO ZORZI. SPERO… -