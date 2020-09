L’Amica Geniale: casting per le nuove scene della terza stagione (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Amica Geniale, nuovo casting in Campania per la terza stagione per la fortunata serie di Rai 1. Le riprese della nuova stagione partiranno a fine ottobre 2020. Per scene de la terza stagione de “L’Amica Geniale” si selezionano attualmente le seguenti figure: Uomo e Donna dai 60 ai 70 anni Richiesta residenza in Campania e … Leggi su 2anews (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Amica, nuovoin Campania per laper la fortunata serie di Rai 1. Le ripresenuovapartiranno a fine ottobre 2020. Perde lade “L’Amica” si selezionano attualmente le seguenti figure: Uomo e Donna dai 60 ai 70 anni Richiesta residenza in Campania e …

xholdme_ : RT @ladisansa: queste vibes di napoletano con tanto di sottotitoli mi riportano alla mente l'amica geniale #MareFuori - mchrcountess : @CapitanaAnna @MasterAb88 Nuovo proprio non direi visto che è di una pesantezza unica.Pompato sì, come el resto tut… - agrippina__ : La lacerante indecisione sulle prossime letture: ho mezza letteratura internazionale da macinare ma la mia testa co… - provinicasting : Casting 2 figure non molto giovani per la terza stagione de “L’Amica Geniale” - PAlNTMEGOLDEN : Harry styles nella prossima stagione di L’Amica Geniale respira per dire si -

Ultime Notizie dalla rete : L’Amica Geniale Perché abbiamo bisogno di una storia come “L’amica geniale” BergamoNews.it