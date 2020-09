IRCCS San Raffaele di Roma: la palestra robotica anche per la riabilitazione in età evolutiva (Di giovedì 24 settembre 2020) La palestra robotica dell'IRCCS San Raffaele di Roma risponde anche alle esigenze riabilitative dei pazienti in età evolutiva, con robot che possono essere tarati su misure proprie di soggetti non adulti. L'equipe medica e riabilitativa del reparto pediatrico coordinato dalla dott.ssa Claudia Condoluci, responsabile del Reparto di riabilitazione Pediatrica e delle Disabilità dello Sviluppo dell'IRCCS Romano, propone e segue l'utilizzo dei diversi macchinari (robot, interfacce grafiche, realtà virtuale) a seconda delle esigenze cliniche. Ciò permette quindi un lavoro personalizzato e innovativo per il recupero del controllo motorio, sia del cammino sia dell'arto superiore, dell'equilibrio, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Ladell'Sandirispondealle esigenze riabilitative dei pazienti in età, con robot che possono essere tarati su misure proprie di soggetti non adulti. L'equipe medica e riabilitativa del reparto pediatrico coordinato dalla dott.ssa Claudia Condoluci, responsabile del Reparto diPediatrica e delle Disabilità dello Sviluppo dell'no, propone e segue l'utilizzo dei diversi macchinari (robot, interfacce grafiche, realtà virtuale) a seconda delle esigenze cliniche. Ciò permette quindi un lavoro personalizzato e innovativo per il recupero del controllo motorio, sia del cammino sia dell'arto superiore, dell'equilibrio, ...

