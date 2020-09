Il più avvincente dei gialli si chiama Agatha Christie

Leggi su espresso.repubblica

(Di giovedì 24 settembre 2020) Creatrice di Miss Murple e di Hercule Poirot. Ma anche viaggiatrice, cacciatrice, surfista. In attesa del remake di "Assassinio sul Nilo", la regina della detective story resta un mistero. E non solo per quegli undici giorni in cui sembrò evaporata nel nulla