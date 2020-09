Il pestaggio di Willy non è stato casuale: i fratelli Bianchi hanno scelto la vittima di quella notte (Di giovedì 24 settembre 2020) Prima del pestaggio di Willy Monteiro Duarte, i “gemelli di Artena” si erano accaniti diverse volte contro altri stranieri. Lo scorso 6 settembre, subito dopo l’arresto di Gabriele e Marco Bianchi, indagati per la morte del 21enne Willy Monteiro Duarte, uno dei loro familiari disse: “Ma in fondo cosa hanno fatto di male? hanno solo … L'articolo Il pestaggio di Willy non è stato casuale: i fratelli Bianchi hanno scelto la vittima di quella notte proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 24 settembre 2020) Prima deldiMonteiro Duarte, i “gemelli di Artena” si erano accaniti diverse volte contro altri stranieri. Lo scorso 6 settembre, subito dopo l’arresto di Gabriele e Marco, indagati per la morte del 21enneMonteiro Duarte, uno dei loro familiari disse: “Ma in fondo cosafatto di male?solo … L'articolo Ildinon è: iladiproviene da leggilo.org.

FilippoCarmigna : Brutale pestaggio in carcere, per i fratelli Bianchi finisce subito malissimo: dritti in isolamento - d2box : Willy Monteiro, pestaggio per i fratelli Bianchi in carcere: altre violenze, finiscono subito in isolamento - mittdolcino : E' questa l'Italia che volete per i vostri figli? Un paese in implosione economica arriva anche a 'promuovere' sog… - infoitinterno : Willy Monteiro, pestaggio per i fratelli Bianchi in carcere: altre violenze, finiscono subito in isolamento - pl1952 : Willy Monteiro, pestaggio per i fratelli Bianchi in carcere: altre violenze, finiscono subito in isolamento… -