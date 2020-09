Il PD attacca la Regione: “La vostra mancanza di visione ci obbliga ad alzare le tasse” (Di giovedì 24 settembre 2020) I temi urbanistici, elemento chiave della prossima campagna elettorale, salgono alla ribalta del dibattito politico lombardo. Ad aprire lo scontro è il PD, che attacca la maggioranza di centrodestra sulla legge urbanistica regionale, approvata lo scorso anno. Secondo i consiglieri Carmela Rozza e Matteo Piloni, la norma voluta dall’amministrazione-Fontana “impone ai comuni di alzare le tasse ai cittadini e li ostacola nel recupero delle periferie. È una legge deleteria, quindi è necessario che la Regione la modifichi. Notevole il caso di Milano, sollevato dall’assessore Maran, dove una città già economicamente fiaccata dalla pandemia e dal lockdown si vede imporre una decurtazione per legge regionale di 30 milioni di euro. Ma il problema riguarda tutti i comuni della ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020) I temi urbanistici, elemento chiave della prossima campagna elettorale, salgono alla ribalta del dibattito politico lombardo. Ad aprire lo scontro è il PD, chela maggioranza di centrodestra sulla legge urbanistica regionale, approvata lo scorso anno. Secondo i consiglieri Carmela Rozza e Matteo Piloni, la norma voluta dall’amministrazione-Fontana “impone ai comuni dile tasse ai cittadini e li ostacola nel recupero delle periferie. È una legge deleteria, quindi è necessario che lala modifichi. Notevole il caso di Milano, sollevato dall’assessore Maran, dove una città già economicamente fiaccata dalla pandemia e dal lockdown si vede imporre una decurtazione per legge regionale di 30 milioni di euro. Ma il problema riguarda tutti i comuni della ...

I temi urbanistici, elemento chiave della prossima campagna elettorale, salgono alla ribalta del dibattito politico lombardo. Ad aprire lo scontro è il PD, che attacca la maggioranza di centrodestra s ...

