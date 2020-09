“Iconize ha finto aggressione omofoba” | Dayane Mello rivela a Zorzi confidenza di Soleil Sorge

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 24 settembre 2020) Perché Iconize, ex fidanzato di Tommaso, figura tra i primi posti in tendenza su Twitter? Il motivo è da ricercare in una conversazione al GF Vip trae l’influencer, relativa all’omofoba che Marco Ferrero, alias Iconize, aveva denunciato sui social ed in tv, in collegamento con Pomeriggio 5. Iconize ha... L'articolo “Iconize haomofoba”,diproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.