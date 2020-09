Ibrahimovic positivo al Covid-19 Milan, è choc coronavirus (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo la positivià di Duarte, ecco quella di Zlatan Ibrahimovic al Covid-19. L'attaccante del Milan Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo la positivià di Duarte, ecco quella di Zlatanal-19. L'attaccante delSegui su affaritaliani.it

Corriere : ?? Ibra è positivo al coronavirus - AntoVitiello : AC #Milan comunica che Zlatan #Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan… - capuanogio : #Ibrahimovic positivo al #Covid19 nei tamponi effettuati dopo la positività di #Duarte. Il #Milan praticamente senz… - manuelmagliola : RT @AntoVitiello: AC #Milan comunica che Zlatan #Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/… - gigio_donchan99 : RT @AntoVitiello: AC #Milan comunica che Zlatan #Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/… -