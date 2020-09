Future USA in rosso in scia contagi e sussidi

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – IUSA segnalano una partenza debole per Wall Street, in risposta all’incertezza globale per la crescita deidi Covid-19, mentre la Fed continua a far pressioni sul Congresso per l’approvazione di nuovi stimoli all’economia. A deludere il mercato ha concorso il dato settimanale deialla disoccupazione, risultato in crescita e peggiore delle attese. Il dollaro è ai massimi da due mesi a questa parte, mentre l’oro continua a scivolare sotto i 1.900 dollari. Ilsul Dow Jones cede lo ‘0,56% a 26.534 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede lo 0,74% a 3.207 punti e quello sul Nasdaq l’1,41% a 10.676 punti.