Franceska Pepe rimane sola | Pentimento dopo l'attacco al GF Vip (Di giovedì 24 settembre 2020) La modella Franceska Pepe rimane sola contro tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. E' una concorrente controversa che sicuramente con il suo modo di fare provocatorio, Franceska Pepe rimane sola contro il resto della Casa. Prima contro Tommaso Zorzi, poi con Dayane Mello, alla quale però chiede scusa, evidentemente pentita.

