Fondi | nascondeva illegalmente armi e munizioni in casa | arrestato 51enne

(Di giovedì 24 settembre 2020) Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri dihanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di detenzione abusiva die ricettazione, un 51 enne del posto. In particolare l’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato nell’ingiustificato possesso di una pistola cal. 9×21 (risultata provento di furto) e di 11 cartucce del medesimo calibro, e 45 cartucce per pistola cal. 380 “auto”. L’arma e lesono state sequestrate, mentre l’, condotto presso la propria abitazione, ristretto agli arresti domiciliari. su Il Corriere della Città.