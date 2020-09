' Dove co sono le uova' | Franceska Pepe fa perdere la pazienza a Denis Dosio

'Dove c...o sono le uova', Franceska Pepe fa perdere la pazienza a Denis Dosio (Di giovedì 24 settembre 2020) Accesa discussione tra Franceska Pepe e altri concorrenti del GF Vip. Dayane Mello chiede ai coinquilini informazioni su quante uova siano state usate, per capire se ne sono rimaste per fare un dolce ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 settembre 2020) Accesa discussione trae altri concorrenti del GF Vip. Dayane Mello chiede ai coinquilini informazioni su quantesiano state usate, per capire se nerimaste per fare un dolce ...

virginiaraggi : Sono tornata a San Basilio, nella periferia est di Roma, dove ogni giorno lavoriamo per riportare servizi e legalit… - GabrieleMuccino : La Great America di Trump si è trasformata in incubo. Siamo dove temevamo di arrivare. Queste sono squadre si citta… - TNannicini : Sono un riformista. Per questo voglio migliorare la democrazia rappresentativa, non mandarla in soffitta. Voglio un… - DianaMartinuzz1 : RT @always__shines: boh raga che vi devo dire godiamoci gli episodi dove gli edser stanno inseme sono felici e si amano da morire perché tr… - osservodilato : @wolfPris Ma se sono contenti che male c'è. Magari tu per loro sei una pazza perché cambi sempre. Ognuno si trova b… -