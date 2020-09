Coronavirus, focolaio in un asilo notturno per senzatetto: 30 positivi (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuovo focolaio di Coronavirus a Padova. Sono 30 le persone positive al Covid-19 su 82 tra ospiti e operatori dell’asilo notturno del Torresino, una struttura che si occupa di dare un alloggio e un letto a persone senza dimora o con difficoltà economiche. Dopo i primi … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuovodia Padova. Sono 30 le persone positive al Covid-19 su 82 tra ospiti e operatori dell’del Torresino, una struttura che si occupa di dare un alloggio e un letto a persone senza dimora o con difficoltà economiche. Dopo i primi … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

