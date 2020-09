Controlli fiscali: ripresa da giugno, ecco chi rischia sanzioni (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo il blocco imposto dal Decreto Cura Italia fino al 31 maggio, dal primo di giugno ricominciano i Controlli fiscali. Cosa succederà alla ripresa degli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate? Controlli fiscali: si riprede dal primo giugno Una norma contenuta nel Decreto Cura Italia ha bloccato i Controlli fiscali fino al 31 maggio 2020. Gli accertamenti, quindi, riprenderanno a partire dal primo giugno 2020: si divideranno in due fasi, nella prima, che durerà fino al 2020, l’Agenzia delle Entrate procederà ad esaminare le posizioni dei contribuenti ed emetterà gli atti, nel corso della seconda, che inizierà invece nel 2021, avverrà la notifica degli ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo il blocco imposto dal Decreto Cura Italia fino al 31 maggio, dal primo diricominciano i. Cosa succederà alladegli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate?: si riprede dal primoUna norma contenuta nel Decreto Cura Italia ha bloccato ifino al 31 maggio 2020. Gli accertamenti, quindi, riprenderanno a partire dal primo2020: si divideranno in due fasi, nella prima, che durerà fino al 2020, l’Agenzia delle Entrate procederà ad esaminare le posizioni dei contribuenti ed emetterà gli atti, nel corso della seconda, che inizierà invece nel 2021, avverrà la notifica degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Controlli fiscali Fisco, tutto pronto per i controlli dell’Agenzia delle Entrate QuiFinanza Le prime reazioni al nostro articolo sugli italiani espulsi dalla Svizzera: il ministero degli Esteri vuole vederci chiaro

«Nel tempo sono stati fatti controlli alle dogane, senza avvertire le autorità ... Altrettanto fa la Lega Nord, soprattutto per quanto riguarda le questioni fiscali. Difendono i lavoratori italiani in ...

Superbonus 110%: gli interventi edilizi che accedono alla nuova detrazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio

Superbonus 110%: dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti, contribuenti, condomini, professionisti e imprese sono in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti del Mi ...

