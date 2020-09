Cautano | infermiera dell’Asl positiva al coronavirus

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Continuano ad arrivare notizie poco rassicuranti sul fronte dei contagi dain provincia di Benevento. Un’della struttura medica dell’Asl diè risultataal tampone, con il presidio che ieri è stato chiuso e successivamente sanificato. Comunicato all’Asl di Benevento l’elenco dei nominativi degli operatori e dei medici con cui la donna sarebbe venuta a contatto, questi sono stati messi in isolamento domiciliare obbligatorio in attesa del esito del tampone. Una vicenda su cui il sindaco diAlessandro Gisoldi vuole vederci chiaro, dal momento che in Comune non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale. L'articolo, ...