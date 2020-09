Cani robot per creare il più grande sito di scorie nucleari in Ue (Di giovedì 24 settembre 2020) Un cane robot guiderà le trivelle che scaveranno i tunnel del controverso progetto di stoccaggio sotterraneo dei rifiuti nucleari in Francia, a Buré. Ci sta lavorando l'Università di Nancy che sta programmando e implementando il robot quadrupede creato dall'americana Boston Dynamics. Se ad Hong Kong è stato usato per distribuire gel igienizzante, qui in Francia è entrato a far parte di un progetto finanziato con 200 mila euro in 3 anni dalla Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (Andra)."Lavoriamo con organismi pubblici e privati per sviluppare applicazioni per questo robot perché possa intervenire autonomamente in contesti complessi e rimpiazzare l'uomo", ha spiegato François Rousseau, direttore generale dell'università. Soprattutto se si ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 settembre 2020) Un caneguiderà le trivelle che scaveranno i tunnel del controverso progetto di stoccaggio sotterraneo dei rifiutiin Francia, a Buré. Ci sta lavorando l'Università di Nancy che sta programmando e implementando ilquadrupede creato dall'americana Boston Dynamics. Se ad Hong Kong è stato usato per distribuire gel igienizzante, qui in Francia è entrato a far parte di un progetto finanziato con 200 mila euro in 3 anni dalla Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (Andra)."Lavoriamo con organismi pubblici e privati per sviluppare applicazioni per questoperché possa intervenire autonomamente in contesti complessi e rimpiazzare l'uomo", ha spiegato François Rousseau, direttore generale dell'università. Soprattutto se si ...

