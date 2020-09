Caccia ad Andrea, l'uomo del mistero (Di giovedì 24 settembre 2020) Tiziana Paolocci Si stringe il cerchio sul killer di De Santis e della fidanzata. "Su di lei ferocia inaudita" Si stringe il cerchio attorno all'assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Sono ore concitate in Procura di Lecce, dove il silenzio imposto dagli inquirenti per risolvere il caso, si alterna alle indiscrezioni, spesso confuse, che trapelano e vorrebbero già risolto il delitto. Ieri un edicolante trentasettenne di Aradeo è stato ascoltato dai pm insieme a decine di altre persone. Il nome di battesimo «Andrea» è lo stesso nome gridato dalla trentenne prima di morire e ha fatto sospettare si trattasse dell'assassino. Ma la Procura si è sbrigata a sottolineare che, allo stato degli atti, non ci sono fermi. Eppure lunedì diversi testimoni hanno raccontato di aver visto un giovane che di spalle si ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Tiziana Paolocci Si stringe il cerchio sul killer di De Santis e della fidanzata. "Su di lei ferocia inaudita" Si stringe il cerchio attorno all'assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Sono ore concitate in Procura di Lecce, dove il silenzio imposto dagli inquirenti per risolvere il caso, si alterna alle indiscrezioni, spesso confuse, che trapelano e vorrebbero già risolto il delitto. Ieri un edicolante trentasettenne di Aradeo è stato ascoltato dai pm insieme a decine di altre persone. Il nome di battesimo «» è lo stesso nome gridato dalla trentenne prima di morire e ha fatto sospettare si trattasse dell'assassino. Ma la Procura si è sbrigata a sottolineare che, allo stato degli atti, non ci sono fermi. Eppure lunedì diversi testimoni hanno raccontato di aver visto un giovane che di spalle si ...

LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: #Lecce, arbitro e fidanzata uccisi, è caccia all'uomo. Eleonora ha urlato: 'No Andrea'. Testimoni hanno udito delle urla… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Lecce, arbitro e fidanzata uccisi, è caccia all'uomo. Eleonora ha urlato: 'No Andrea'. Testimoni hanno udito delle urla… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: #Lecce, arbitro e fidanzata uccisi, è caccia all'uomo. Eleonora ha urlato: 'No Andrea'. Testimoni hanno udito delle urla… - cappelIaiomatto : #Lecce, arbitro e fidanzata uccisi, è caccia all'uomo. Eleonora ha urlato: 'No Andrea'. Testimoni hanno udito delle… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: #Lecce, arbitro e fidanzata uccisi, è caccia all'uomo. Eleonora ha urlato: 'No Andrea'. Testimoni hanno udito delle urla… -

Ultime Notizie dalla rete : Caccia Andrea Caccia ad Andrea, l'uomo del mistero ilGiornale.it Caccia ad Andrea, l'uomo del mistero

Ieri un edicolante trentasettenne di Aradeo è stato ascoltato dai pm insieme a decine di altre persone. Il nome di battesimo «Andrea» è lo stesso nome gridato dalla trentenne prima di morire e ha ...

Assessori e deleghe Ecco la squadra

Ad Andrea Pecorini, riconfermato vicesindaco, andranno i lavori pubblici, verde pubblico e bellezza urbana, protezione civile, coordinamento programma di governo, farmacia comunale, caccia. A Mirjam ...

Ieri un edicolante trentasettenne di Aradeo è stato ascoltato dai pm insieme a decine di altre persone. Il nome di battesimo «Andrea» è lo stesso nome gridato dalla trentenne prima di morire e ha ...Ad Andrea Pecorini, riconfermato vicesindaco, andranno i lavori pubblici, verde pubblico e bellezza urbana, protezione civile, coordinamento programma di governo, farmacia comunale, caccia. A Mirjam ...