Bianca Guaccero un video per l’amico Raimondo Todaro (Di giovedì 24 settembre 2020) Su Instagram la conduttrice di “Detto Fatto” ha pubblicato un video e delle Stories con Raimondo Todaro. Il professionista di “Ballando con le stelle” è stato operato all’improvviso di appendicite. “Il miglior insegnante di danza di sempre”, ha scritto la Guaccero. Raimondo Todaro, il maestro di danza, che a “Ballando con le stelle” su Rai 1 fa coppia con Elisa Isoardi, è stato operato per un’appendicite. La convalescenza postArticolo completo: Bianca Guaccero un video per l’amico Raimondo Todaro dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 24 settembre 2020) Su Instagram la conduttrice di “Detto Fatto” ha pubblicato une delle Stories con. Il professionista di “Ballando con le stelle” è stato operato all’improvviso di appendicite. “Il miglior insegnante di danza di sempre”, ha scritto la, il maestro di danza, che a “Ballando con le stelle” su Rai 1 fa coppia con Elisa Isoardi, è stato operato per un’appendicite. La convalescenza postArticolo completo:unper l’amicodal blog SoloDonna

RaiDue : ?? Lo scatto esclusivo di @bianca_guaccero e @jonathankash in versione 'Casino Royale' ?? Per scatti hot, vietato man… - zazoomblog : Bianca Guaccero parole commoventi: impossibile non piangere - #Bianca #Guaccero #parole #commoventi:… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda bianca guaccero - look into my self - GiovanniMario12 : RT @SenatoStampa: Nell'Omaggio alla #danza, nell'Aula del Senato il #19settembre, anche @bianca_guaccero, @benerinaldi, @NicolettaManni e #… - volo731 : RT @DettoFattoRai2: Noi di #dettofattorai siamo convinti che le ricette vengono meglio se le si prepara cantando ?? È per questo motivo che… -