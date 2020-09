Barcellona, l’addio in lacrime di Suarez: «Sarò sempre vostro tifoso» (Di giovedì 24 settembre 2020) Luis Suarez ha tenuto una conferenza di addio al Barcellona, dopo il passaggio all’Atletico Madrid Luis Suarez dice addio al Barcellona. E lo fa con le lacrime agli occhi e con tanta emozione, nel corso della conferenza stampa a lui dedicata. tifoso A VITA – «Per me è difficilissimo. Sarò sempre grato al club per come mi ha trattato. Qui lascio tanti amici. Ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre supportato, se ne va un essere umano con sentimenti profondi. È bello che i miei figli mi abbiano visto segnare tanti gol e vincere tanti trofei al fianco del miglior calciatore della storia. Questo mi resterò per sempre. Ringrazio i tifosi, lo staff. Avrete per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Luisha tenuto una conferenza di addio al, dopo il passaggio all’Atletico Madrid Luisdice addio al. E lo fa con leagli occhi e con tanta emozione, nel corso della conferenza stampa a lui dedicata.A VITA – «Per me è difficilissimo. Sarògrato al club per come mi ha trattato. Qui lascio tanti amici. Ringrazio la mia famiglia che mi hasupportato, se ne va un essere umano con sentimenti profondi. È bello che i miei figli mi abbiano visto segnare tanti gol e vincere tanti trofei al fianco del miglior calciatore della storia. Questo mi resterò per. Ringrazio i tifosi, lo staff. Avrete per ...

