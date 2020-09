Ballando, Milly Carlucci su Raimondo Todaro e Samuel Peron: ‘Bollettino di guerra’ (Di giovedì 24 settembre 2020) Non c’è pace per Ballando con le stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci quest’anno si trova a fare i conti con le complicazioni dovute al Coronavirus ma non solo, come dimostra quanto avventuo a Raimondo Todaro, che è stato operato d’urgenza di appendicite. Ecco quindi che la presentatrice sui social aggiorna i fan sulle condizioni di Todaro ma anche di Samuel Peron, che è tornato positivo al Covid-19 dopo che si era negativizzato. in riproduzione.... Come sta Raimondo Todaro “Sembra il bollettino di guerra quotidiano, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 24 settembre 2020) Non c’è pace percon le stelle. Il programma condotto daquest’anno si trova a fare i conti con le complicazioni dovute al Coronavirus ma non solo, come dimostra quanto avventuo a, che è stato operato d’urgenza di appendicite. Ecco quindi che la presentatrice sui social aggiorna i fan sulle condizioni dima anche di, che è tornato positivo al Covid-19 dopo che si era negativizzato. in riproduzione.... Come sta“Sembra il bollettino di guerra quotidiano, ...

milly_carlucci : Cari amici, alcune notizie e aggiornamenti su @Raimondo_Todaro e sulla nuova positività di @samuel_peron ???? in boc… - Ballando_Rai : Notte stellata ?? #MassimilianoAllegri ballerino per una notte a #BallandoConLeStelle @milly_carlucci - Ballando_Rai : 'Nel calcio come nel ballo, è sempre una questione di tempo.' #MassimilianoAllegri sulla pista di… - Preci14971514 : @CdGherardesca @Saradivaira @Ballando_Rai @milly_carlucci @RaiUno Ovvio che sì. In cambio potresti raccontarci quel… - AntonioRazzi1 : RT @StefanoColetta2: E finalmente sta per partire @Ballando_Rai su @RaiUno con la professionista elegante della tv @milly_carlucci. Cast fa… -