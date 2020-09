Atp Amburgo 2020: Ruud dominante, Fognini crolla in due set (Di giovedì 24 settembre 2020) Fabio Fognini esce di scena agli ottavi di finale dell’Atp di Amburgo 2020, per mano di Casper Ruud, superiore per 6-3, 6-3, in poco più di un’ora di gioco. L’azzurro non è riuscito a imporre il proprio gioco e ha infine dovuto gettare la spugna contro un avversario in stato di grazia, dopo aver vinto e convinto contro Philipp Kohlschreiber. Il norvegese ha mostrato una volta di più le qualità che lo caratterizzano, sfoderando rotazioni complesse da gestire, anche per un maestro sulla terra rossa come Fognini. L’arma vincente di Ruud è stato il contrattacco, sempre letale ai danni dell’azzurro inerme: vittoria meritata per il giovane norvegese, tra i più temibili sul rosso. Sconfitta pesante per ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Fabioesce di scena agli ottavi di finale dell’Atp di, per mano di Casper, superiore per 6-3, 6-3, in poco più di un’ora di gioco. L’azzurro non è riuscito a imporre il proprio gioco e ha infine dovuto gettare la spugna contro un avversario in stato di grazia, dopo aver vinto e convinto contro Philipp Kohlschreiber. Il norvegese ha mostrato una volta di più le qualità che lo caratterizzano, sfoderando rotazioni complesse da gestire, anche per un maestro sulla terra rossa come. L’arma vincente diè stato il contrattacco, sempre letale ai danni dell’azzurro inerme: vittoria meritata per il giovane norvegese, tra i più temibili sul rosso. Sconfitta pesante per ...

sportface2016 : #ATPAmburgo 2020: il programma di venerdì 25 settembre, con #Tsitsipas - sportface2016 : #ATPAmburgo 2020: #Fognini esce di scena, avanti #Ruud - SSportNetwork : #Tennis #ATP Niente da fare per #Fognini contro la 'bestia nera' #Ruud, che dopo averlo estromesso da Roma lo elimi… - federtennis : .@fabiofogna in campo ora contro Casper Ruud nell'ATP 500 di Amburgo! ?? - OA_Sport : LIVE Fognini-Ruud, ATP Amburgo 2020 in DIRETTA: il ligure cerca la rivincita contro il norvegese -