Arte e scienza nella produzione di Raffaello. Viaggio tra gli strati della Fornarina

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) A pochi mesi dalla conclusione dell’anno dedicato a, chiusi i battentimostra alle Scuderie del Quirinale, altre opere del maestro fanno ora parlare di loro. Su queste, sono stati eseguiti numerosi studi, indagini diagnostiche e restauri per capire sempre di più non solotecnica esecutiva del maestro ma anche e soprattutto dei materiali costitutivi delle sue opere.A cominciare dalle Sibille affrescate in Santa MariaPace per Agostino Chigi il Magnifico, l’uomo più ricco d’Europa grazie alla vendita dell’allume essenziale per la tintura delle stoffe, banchiere del Papa con filiali anche nel medio Oriente, dal cui restauro, ultimato pochi mesi fa da Antonio Forcellino, è emerso un disegno alla prima inciso direttamente sul muro dal maestro urbinate. ...