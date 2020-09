Ancora allerta meteo nel Lazio: in arrivo temporali, ecco quando (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Centro Funzionale Regionale ha deciso di estendere l’allerta meteo del 22 settembre, tutt’ora in corso di validità. E’ allerta gialla idrogeologica per temporali anche dalle prime ore di oggi, giovedì 24 settembre, e per le successive 24 ore. Le aree interessate – come riporta il bollettino – sono: i Bacini Costieri Nord, il Bacino Medio Tevere, l’Appennino di Rieti e Roma. Si prevedono nel Lazio precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Leggi anche: Nubifragio ad Ardea, crolla il tetto del Carrefour: paura tra i dipendenti Bomba d’acqua ieri nel Lazio e, in particolar modo, a Roma. Tanti, infatti, gli interventi a causa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Centro Funzionale Regionale ha deciso di estendere l’del 22 settembre, tutt’ora in corso di validità. E’gialla idrogeologica peranche dalle prime ore di oggi, giovedì 24 settembre, e per le successive 24 ore. Le aree interessate – come riporta il bollettino – sono: i Bacini Costieri Nord, il Bacino Medio Tevere, l’Appennino di Rieti e Roma. Si prevedono nelprecipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Leggi anche: Nubifragio ad Ardea, crolla il tetto del Carrefour: paura tra i dipendenti Bomba d’acqua ieri nele, in particolar modo, a Roma. Tanti, infatti, gli interventi a causa ...

