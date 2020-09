Amazon Prime Day sarà il 13 e 14 ottobre

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 24 settembre 2020) Slittato dalla scorsa estate all’autunno pieno a causa della pandemia – anche per il boom di acquisti online che nel periodo più buio ha visto anche Amazon dover rallentare le operazioni e privilegiare le consegne dei prodotti essenziali per la quotidianità – il Prime Day sembra essere alle porte. La grande giornata di maxisconti e offerte riservate agli abbonati Prime, che poi nella sostanza dura 48 ore più una settimana di avvicinamento, dovrebbe cadere il 13 e 14 ottobre. Lo si sarebbe capito da alcune e-mail inviate da Seattle ai suoi dipendenti in giro per il mondo. Non solo: anche un brand tedesco, Braun, sembrerebbe aver confermato la data. E senz’altro ulteriori conferme arriveranno nei prossimi giorni.