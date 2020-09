Agenzia delle Dogane: annullato concorso truccato. Lo chiedevamo da 4 anni! (Di giovedì 24 settembre 2020) Era un impegno che il MoVimento 5 Stelle aveva assunto a partire dal suo ingresso in Parlamento nel 2013. Impegno che oggi, grazie alla costante attenzione riservata al tema, ha dato i suoi frutti in termini di equità e giustizia. Lo scorso 21 settembre il Direttore generale dell’Agenzia Dogane e dei Monopoli ha deciso “l’annullamento d’ufficio in autotutela … della procedura concorsuale … del 16 dicembre 2011 per l’assunzione di 69 dirigenti presso l’Agenzia delle Dogane, nonché di tutti gli atti a essa connessi”. In più ha disposto la trasmissione della sua decisione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti. Il provvedimento riguardava in particolar modo le “irregolarità di svolgimento ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 24 settembre 2020) Era un impegno che il MoVimento 5 Stelle aveva assunto a partire dal suo ingresso in Parlamento nel 2013. Impegno che oggi, grazie alla costante attenzione riservata al tema, ha dato i suoi frutti in termini di equità e giustizia. Lo scorso 21 settembre il Direttore generale dell’e dei Monopoli ha deciso “l’annullamento d’ufficio in autotutela … della procedura concorsuale … del 16 dicembre 2011 per l’assunzione di 69 dirigenti presso l’, nonché di tutti gli atti a essa connessi”. In più ha disposto la trasmissione della sua decisione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti. Il provvedimento riguardava in particolar modo le “irregolarità di svolgimento ...

Agenzia_Ansa : #Racket delle bancarelle a #Roma, 18 arresti. In manette anche ex funzionario #Comune e due della famiglia Tredicin… - M5S_Senato : Agenzia delle Dogane: annullato concorso truccato. Lo chiedevamo da 4 anni! - rafbarberio : #Google, #Amazon, #Facebook, #Apple, #Airbnb, #Uber e #Booking. com hanno versato tutte insieme per tutto il 2019 a… - raffo1900 : RT @M5S_Camera: Agenzia delle Dogane: annullato concorso truccato. Lo chiedevamo da 4 anni! - raffo1900 : RT @M5S_Senato: Agenzia delle Dogane: annullato concorso truccato. Lo chiedevamo da 4 anni! -