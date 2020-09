Vicepreside ucciso mentre portava a passaggio i cani | la morte è sospetto

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Un popolaresembra aver perso la vita in unasospettaa passeggio i suoi. La Polizia sta già investigando. Un popolareha visto la sua vita concludersi in maniera tragica. L’entusiasta dello sport, David Clark, viveva nella periferia di Richmond, nel Nord dello Yorkshire, quando è stato coinvolto in … L'articolo: laè apparso prima sul sito ViaggiNews.com