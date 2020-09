Un record storico Masia | le cifre sbalorditive con cui incorona Zaia | ufficiale | per il leghista non ci sono rivali

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Una cosa di queste Regionali è certa: Lucaè il migliore tra i governatori. Arlo anche Fabrizioche, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, non ha usato mezzi termini: "stati premiati i governatori che hanno affrontato bene il semestre di emergenza Covid-19 - ha precisato il direttore di EMG Acqua al programma di Rai3 in riferimento a Vincenzo De Luca e altri presidenti di regioni -. Il risultato di, 77 per cento dei voti, è undal 1970 ad oggi". Con i risultati del 20 e del 21 settembre il Dogeha inaugurato il suo terzo mandato: un successone applaudito non solo dagli alleati di centrodestra, ma anche dalla maggioranza. Primo tra ...