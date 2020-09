Striscione per Mussolini in piazzale Loreto: gli ultras della Lazio rischiano il processo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 23 settembre 2020 - rischiano il processo per manifestazione fascista il capo degli 'Irriducibili' della curva della Lazio, Claudio Corbolotti, 54 anni, e altri ultrà biancocelesti per il ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 23 settembre 2020 -ilper manifestazione fascista il capo degli 'Irriducibili'curva, Claudio Corbolotti, 54 anni, e altri ultrà biancocelesti per il ...

La nuova stagione è alle porte. Tra incertezza e dubbi, soprattutto sulla presenza del pubblico negli stadi. La posizione dei Seguaci Della Nord, uno dei gruppi organizzati della Curva Nord, è chiara.

Rischiano il processo per manifestazione fascista il capo degli Irriducibili della curva della Lazio, Claudio Corbolotti, 54 anni, e altri ultrà biancocelesti per il blitz del 24 aprile del 2019 nel q ...

