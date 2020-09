Speranza: virus circola ancora, ci aspettano mesi non facili (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – “Ci attendono mesi di resistenza. Penso che in tempi brevi arriveranno segnali incoraggianti per cure e vaccini, il punto è come resistiamo a questi mesi”. Lo ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza a Frontiere, festival di Salute, intervistato dal direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, sottolineando che “serve ancora prudenza”. “Ci vorranno sei mesi per vedere la luce – ribadisce – ma questo non vuol dire azzerare il virus: all’inizio ci saranno poche dosi di vaccino e la scelta per l’Italia è che i primi ad essere vaccinati saranno medici e operatori sanitari e poi i fragili e gli anziani. Ci sono due partite: il vaccino e le cure ed anche per queste l’Italia è dentro ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – “Ci attendonodi resistenza. Penso che in tempi brevi arriveranno segnali incoraggianti per cure e vaccini, il punto è come resistiamo a questi”. Lo ha detto il Ministro della Salute Robertoa Frontiere, festival di Salute, intervistato dal direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, sottolineando che “serveprudenza”. “Ci vorranno seiper vedere la luce – ribadisce – ma questo non vuol dire azzerare il: all’inizio ci saranno poche dosi di vaccino e la scelta per l’Italia è che i primi ad essere vaccinati saranno medici e operatori sanitari e poi i fragili e gli anziani. Ci sono due partite: il vaccino e le cure ed anche per queste l’Italia è dentro ...

