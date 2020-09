Si tuffa in mare e rischia di morire: indossava una… (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo essersi tuffato in mare un uomo rischia di morire. Forse poco intenzionato a farsi un bagno, il protagonista è stato salvato in extremis. Un settantaseienne si trovava sulla riviera nord di Pescara, e mentre camminava a pochi metri dal bagnasciuga ha rischiato di annegare. A giungere in soccorso dell’anziano due bagnini che si trovavano a vigilare la spiaggia dove è accaduto il fatto. L’episodio è avvenuto tra gli stabilimenti Jumbo e Nettuno e i due salvatori sono due giovani: Mattia Fracassi e Luigi del Gaudio. Secondo quanto raccontato da Christian Di Santo, presidente della Compagnia del mare, i due bagnini, che stavano come sempre controllando il tratto di mare antistante gli stabilimenti balneari, hanno visto un anziano cadere ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo essersito inun uomodi. Forse poco intenzionato a farsi un bagno, il protagonista è stato salvato in extremis. Un settantaseienne si trovava sulla riviera nord di Pescara, e mentre camminava a pochi metri dal bagnasciuga hato di annegare. A giungere in soccorso dell’anziano due bagnini che si trovavano a vigilare la spiaggia dove è accaduto il fatto. L’episodio è avvenuto tra gli stabilimenti Jumbo e Nettuno e i due salvatori sono due giovani: Mattia Fracassi e Luigi del Gaudio. Secondo quanto raccontato da Christian Di Santo, presidente della Compagnia del, i due bagnini, che stavano come sempre controllando il tratto diantistante gli stabilimenti balneari, hanno visto un anziano cadere ...

zanon_graziella : Si tuffa in mare con la bandiera rossa, salvato in extremis dalla Guardi... - zanon_graziella : Si tuffa in mare con la bandiera rossa, salvato in extremis dalla Guardi... - treewitht : @diversodavoi Tuffiamoci in questo mare di ricordi, mio caro Sergio, ma ricordiamoci sempre i braccioli, a volte ch… - naiemzzu : RT @barcachevola: 'A me serve di più di un telefono nuovo, voglio sempre di più per colmare sto vuoto ho la rabbia negli occhi e anche un p… - barcachevola : 'A me serve di più di un telefono nuovo, voglio sempre di più per colmare sto vuoto ho la rabbia negli occhi e anch… -

Ultime Notizie dalla rete : tuffa mare Ci si tuffa in un mare di gusto Gazzetta di Parma Il Baglio Oneto di Marsala conquista il Wedding Award 5 Stelle

Un riconoscimento che è ormai un marchio per il Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo di Marsala (TP): per il settimo anno consecutivo è stato insignito del Wedding Award 5 Stelle di Matrimonio.com ...

Risate nel Brignano show E Imma torna ad indagare

C’è attesa per il ritorno di Imma Tataranni, il magistrato che si occupa di casi scottanti e che da un dito di donna avvistato in mare, si convince che dietro ... dal coro» condotto da Mario Giordano.

Un riconoscimento che è ormai un marchio per il Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo di Marsala (TP): per il settimo anno consecutivo è stato insignito del Wedding Award 5 Stelle di Matrimonio.com ...C’è attesa per il ritorno di Imma Tataranni, il magistrato che si occupa di casi scottanti e che da un dito di donna avvistato in mare, si convince che dietro ... dal coro» condotto da Mario Giordano.