Serena Grandi: storia di una diva, fra cadute e rinascite (Di mercoledì 23 settembre 2020) Icona di bellezza e star del cinema, la storia di Serena Grandi è quella di una diva che ha vissuto un’esistenza segnata da Grandi successi, ma anche precipitose cadute a cui è seguita, sempre, una rinascita. Classe 1958, è giovanissima quando, negli anni Ottanta, viene scelta da Tinto Brass per recitare nel film Miranda. Il successo è immediato e la fama travolge Serena che si ritrova, in un attimo, catapultata nell’Olimpo delle donne più desiderate d’Italia. Paparazzi, ammiratori segreti e registi: tutti sono disposti a fare follie per lei e all’apice della carriera la Grandi si ritrova sotto casa persino una Ferrari infiocchettata, dono di un uomo innamorato follemente e rifiutato. Il 1987 ... Leggi su dilei (Di mercoledì 23 settembre 2020) Icona di bellezza e star del cinema, ladiè quella di unache ha vissuto un’esistenza segnata dasuccessi, ma anche precipitosea cui è seguita, sempre, una rinascita. Classe 1958, è giovanissima quando, negli anni Ottanta, viene scelta da Tinto Brass per recitare nel film Miranda. Il successo è immediato e la fama travolgeche si ritrova, in un attimo, catapultata nell’Olimpo delle donne più desiderate d’Italia. Paparazzi, ammiratori segreti e registi: tutti sono disposti a fare follie per lei e all’apice della carriera lasi ritrova sotto casa persino una Ferrari infiocchettata, dono di un uomo innamorato follemente e rifiutato. Il 1987 ...

Italia_Notizie : Serena Grandi condannata a due anni di reclusione - salsaudade : SERENA GRANDI È STATA INCARCERATA, DEVE FARSI 2 ANNI E 2 MESI DI RECLUSIONE I- - infoitcultura : Serena Grandi condannata per il fallimento del suo ristorante: chiuse senza pagare i dipendenti - infoitcultura : Guai per Serena Grandi: condannata a due anni e due mesi per bancarotta - infoitcultura : ‘Gf Vip’, Serena Grandi condannata a due anni di reclusione: ecco perché -